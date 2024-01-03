Коалиция правящей партии Сербии лидирует на выборах с 46,75% после обработки всех голосов

Далее идет оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 23,66%

БЕЛГРАД, 3 января. /ТАСС/. Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" лидирует на парламентских выборах в Сербии с результатом 46,75% после обработки 100% бюллетеней. Это следует из данных Республиканской избирательной комиссии (РИК) после подсчета голосов на восьми избирательных участках, где 2 января состоялась повторная процедура голосования.

Согласно данным избиркома, после обработки бюллетеней на всех 8 273 избирательных участках коалиция получает 1 783 701 голос, или 46,75%. Далее идет оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 23,66% (902 450 голосов). Третье место занимает коалиция "Ивица Дачич - премьер Сербии" с результатом 6,55% (249 916 голосов). В состав парламента также проходит коалиция "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" с 5,02% (191 431 голос) и блок "Мы - голос из народа - профессор, доктор Бранимир Несторович", который получил 4,69% (178 830 голосов). Явка составила 58,77%.

В связи с жалобами на ход выборов, состоявшихся 17 декабря 2023 года, РИК ранее назначил на 30 декабря повторное голосование на 35 из более чем 8,3 тыс. участков. На муниципальном уровне повторная процедура голосования прошла на трех избирательных участках. Избирком также уточнил, что повторное голосование должно пройти 2 января 2024 года еще на восьми участках, где правом голоса обладали 5 352 гражданина Сербии. Эти избирательные участки открылись 2 января в 07:00 (09:00 мск) и закрылись в 20:00 (22:00 мск).

Парламентские выборы в Сербии

В ходе голосования граждане Сербии выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса обладали более 6,5 млн человек. Всего голосующим были доступны 8 273 участка в Сербии, 81 участок в 35 странах, в том числе в России (в Москве и Сочи).

1 ноября президент Сербии Александар Вучич распустил парламент и назначил третьи за последние три с половиной года досрочные выборы. Свое решение он мотивировал тем, что "Сербии необходимо сохранить мир и стабильность, а также внутреннюю сплоченность".

Проведения внеочередных выборов требовала либеральная оппозиция. Использовав стихийные гражданские митинги, которые последовали после двух случаев стрельбы, в результате которой погибли 17 человек, в том числе в белградской школе, лидеры оппозиции выдвинули несколько политических требований. В их числе роспуск парламента, отставка президента и руководителей силовых ведомств. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует эмоции граждан в политических целях. В конце мая он ушел в отставку с поста председателя Сербской прогрессивной партии, оставшись на позиции члена партии.

Досрочные выборы состоялись на фоне возросших противоречий между Белградом и Приштиной, где участились столкновения этнических албанцев с сербами. В последнее время западные страны значительно увеличили давление на Сербию, требуя от нее признания независимости Косова, а также незамедлительного присоединения к санкционной политике, направленной против России.

Председатель Сербской прогрессивной партии, министр обороны Милош Вучевич за 7 дней до выборов подчеркивал, что вступление в Евросоюз является стратегической целью для Сербии, но Белград не намерен присоединяться к санкционной политике, направленной против РФ. Вучич в начале ноября по итогам переговоров с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко также заявил, что "двусторонние отношения между Сербией и Российской Федерацией успешно развиваются". Глава государства указал на то, что "в будущем возможно улучшение этого сотрудничества".