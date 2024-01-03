La Repubblica допустила отставку Шольца

При этом газета Bild пишет, что в Германии аналитики сомневаются в реальности смены канцлера

РИМ, 3 января. /ТАСС/. Нынешний министр обороны Германии Борис Писториус может заменить на посту канцлера Олафа Шольца. С таким предположением выступила итальянская газета La Repubblica, указывая, что три четверти немцев не удовлетворены его деятельностью во главе правительства.

"Худший результат, чем когда-либо, и он заставляет нервничать партнеров по коалиции, некоторые из них хотят прекратить сосуществование с "зелеными" и социал-демократами. Еще один подарок к Рождеству от консервативного блока ХДС/ХСС - очередное требование провести досрочные выборы", - пишет издание. При этом оно признает, что предпосылок к правительственному кризису нет, поскольку этого не допускает политическое устройство Германии. Но положение Шольца - другое дело. "За закрытыми дверями звучит имя возможного сменщика, которым может стать министр обороны Борис Писториус. Согласно всем опросам, он сейчас является самым популярным политиком страны после президента Франка-Вальтера Штайнмайера", - пишет газета. При этом главную угрозу Шольцу она увязывает со скандалом с якобы связанным с Москвой главой компании Wirecard Яном Марсалеком.

Скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard произошел в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. По оценке прокуратуры в ФРГ, этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. Бывший член совета директоров Wirecard Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, скрылся сразу после того, как произошел скандал, он был объявлен в международный розыск. Некоторые немецкие СМИ писали, что Марсалек может скрываться в России или Белоруссии. В момент раскрытия крупнейшей мошеннической схемы Шольц был министром финансов и всегда отрицал свою личную ответственность за этот финансовый скандал.

Как отмечает газета Bild, в Германии аналитики сомневаются в реальности смены канцлера. Члены СДПГ совсем недавно поддержали Шольца на партийной конференции, а к Писториусу были претензии за слишком "воинственную риторику". Реальной причиной для ухода Шольца могут послужить падение рейтинга и неудовлетворительные результаты на местных выборах осенью.