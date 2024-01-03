Ливан обвинил Израиль во втягивании в войну путем убийства лидера ХАМАС

Ливанский премьер Наджиб Микати сообщил, что отдал указание МИД республики направить срочную жалобу на еврейское государство в Совбез ООН

БЕЙРУТ, 3 января. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал все заинтересованные стороны оказать давление на Израиль с тем, чтобы заставить его прекратить нападения на Ливан. Об этом говорится в заявлении главы правительства, размещенном в соцсети Х (ранее Twitter).

"Новое израильское преступление на южной окраине Бейрута, где был убит замглавы политбюро ХАМАС, преследует цель втянуть Ливан в очередной виток военной конфронтации вопреки прилагаемым усилиям по предотвращению такого сценария", - подчеркнул Микати.

Он подтвердил приверженность Ливана резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая установила режим прекращения огня на ливано-израильской границе после конфликта в 2006 году. Микати сообщил, что отдал указание МИД республики направить срочную жалобу на Израиль в Совбез ООН, обвинив его в грубом нарушении ливанского суверенитета.

По словам премьера, израильское правительство "пытается выместить на Ливане свою злобу за провал операции в секторе Газа".

2 января израильские БПЛА выпустили ракеты по штаб-квартире ХАМАС в южном пригороде Бейрута. В результате было разрушено трехэтажное здание. Вместе с замглавы политбюро ХАМАС Салехом аль-Арури погибли шесть человек, в том числе два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама".