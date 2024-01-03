В "Хезболлах" заявили о поражении ракетами 10 военных позиций на севере Израиля

В коммюнике военно-информационной службы шиитской милиции утверждается, что "все вражеские цели были поражены в результате прямого попадания"

БЕЙРУТ, 3 января. /ТАСС/. Формирования шиитской милиции "Хезболлах" нанесли за сутки удары по 10 военным позициям на севере Израиля. Об этом говорится в коммюнике военно-информационной службы "Хезболлах", размещенном в Telegram-канале.

В нем сообщается, что "бойцы исламского сопротивления провели эти операции в ответ на агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа".

Шиитские формирования атаковали ракетами и минометными снарядами механизированные патрули и казармы в поселениях Биркет-Риша, Мисгав-Ам, Митат, Рамима, Штула и Эйлит. В коммюнике утверждается, что "все вражеские цели были поражены в результате прямого попадания".

Кроме того, обстреляны посты израильских войск в пограничных районах Джель-эль-Алям, Эль-Абад, Эль-Мердж и Эс-Самака.

Израильские войска в течение суток вели интенсивный огонь по ливанской территории. Сведения о падении снарядов и материальном уроне поступили из 12 населенных пунктов. Израильские ВВС нанесли удары по базам "Хезболлах" в Маркабе и Раб-Талятине. В результате погибли трое шиитских бойцов.