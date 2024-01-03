Эксперт назвал "рецептом медленного поражения" темпы западной помощи Украине

В качестве примера несостоятельности подхода Запада главный консультант Киевского национального института стратегических исследований Николай Белесков привел "искусственные ограничения, налагаемые на БПЛА"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Оказание Западом военной помощи Украине в текущем формате является "рецептом медленного поражения" для украинской армии. Такое мнение высказал главный консультант Киевского национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"То, как военная помощь оказывается украинской армии, является рецептом медленного и длительного поражения украинской армии", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В качестве примера несостоятельности западного подхода к вооружению Украины Белесков привел "искусственные ограничения, налагаемые на БПЛА", которые приводят к "асимметрии средств дальней огневой мощи".

С начала специальной военной операции страны Запада нарастили поставки вооружения Украине, которые сейчас исчисляются миллиардами долларов, и заявляют о новых программах военной помощи. Украинские власти неоднократно отмечали, что могут покрывать только военные расходы бюджета без помощи западных партнеров.