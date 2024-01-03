Лидер французских "Патриотов" призвал снять санкции с РФ ради экономики республики

Флориан Филиппо также заявил о важности "экономического патриотизма"

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против России, которые соблюдает Франция, убивают ее экономику ростом цен на энергоносители и должны быть сняты. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители, ЕС, евро и его политика убивают нас, макронизм (экономическая политика президента Франции Эмманюэля Макрона - прим. ТАСС) убивает нас", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Нам нужен огромный разрыв с прошлым! Остановка санкций, выход из европейского рынка электроэнергии, #Frexit (выход Франции из Евросоюза по примеру Великобритании - прим. ТАСС) и экономический патриотизм", - резюмировал Филиппо.

Политик указал на губительные эффекты текущей экономической политики Франции, приведя в пример сокращение объемов производства в стране за минувший декабрь и отметив, что это "самое резкое падение с мая 2020 года".