В ООН призвали к деэскалации украинского конфликта

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека констатировало эскалацию боевых действий, которые приводят к гибели мирных жителей в России и на Украине

ЖЕНЕВА, 3 января. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека во вторник призвало Россию и Украину предпринять шаги по деэскалации конфликта, а также обеспечить защиту гражданского населения и соблюдение норм международного права.

"Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные атаки и нападения на гражданские объекты. [Верховный комиссар ООН по правам человека] Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданского населения и соблюдению норм международного права", - говорится в сообщении организации в соцсети X (ранее Twitter).

Управление констатировало эскалацию боевых действий, которые приводят к гибели мирных жителей в обеих странах.

Вооруженные силы Украины 30 декабря 2023 года обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.