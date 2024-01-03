Токаев: к беспорядкам 2022 года в Казахстане привели социально-экономические проблемы

Казахстанский лидер напомнил, что после его избрания президентом в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни, демонополизацию экономики

АСТАНА, 3 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что к массовым беспорядкам в январе 2022 года привели социально-экономические проблемы и общий застой в обществе.

"На мой взгляд, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. Это было видно, как говорится, невооруженным взглядом", - сказал Токаев в интервью, опубликованном в газете Egemen Qazaqstan.

Токаев напомнил, что после его избрания президентом в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни, демонополизацию экономики. "Скажу откровенно: этот новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, воспринявших его как угрозу глубоко укоренившемуся положению дел в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах. С их стороны постепенно нарастало скрытое, а зачастую и открытое сопротивление реформам. В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры", - пояснил президент Казахстана.

По его словам, эта группа высокопоставленных лиц имела огромное влияние на силовые структуры и криминалитет, поэтому был выбран вариант организации насильственного захвата власти. "В попытке государственного переворота совместно участвовали экстремисты, криминалитет, религиозные радикалы. Они преследовали цель посеять страх среди граждан, дезорганизовать государственные институты, подорвать конституционный строй и в конечном итоге захватить власть", - уточнил лидер Казахстана.

Он отметил, что миротворческий контингент ОДКБ, который ввели в страну, не участвовал в контртеррористической операции и не произвел ни одного выстрела. "Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договоренности со странами - участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно", - подчеркнул Токаев.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, участники которых нападали на полицейских и военных. Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был отменен режим ЧП. По данным властей, в ходе волнений погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.