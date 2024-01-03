Токаев заявил, что в Казахстане при строительстве АЭС нужно учесть экологические аспекты

Казахстанский лидер отметил, что чистая атомная энергия очень важна для республики

АСТАНА, 3 января. /ТАСС/. Власти Казахстана должны учесть экологические аспекты при обсуждении вопроса о возможном строительстве атомной электростанции. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью, опубликованном в газете Egemen Qazaqstan.

"Среди граждан есть те, кто критически относится к строительству АЭС. Это вполне объяснимо, многие хорошо помнят трагические последствия испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Имеются и другие сложные моменты, которые следует учесть, например, стоимость проекта, экологические аспекты. Поэтому, понимая значимость вопроса, я предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум", - сказал Токаев.

По его словам, по этому вопросу пройдут широкие общественные слушания. "Граждане должны рассмотреть и обсудить все аргументы экспертов за и против для того, чтобы в ходе свободного волеизъявления принять взвешенное, продуманное решение. Это будет решение народа", - пояснил лидер Казахстана.

Он отметил, что чистая атомная энергия очень важна для республики. "Это принципиальный вопрос для будущего нашей экономики. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана, у нас действует свое производство компонентов ядерного топлива. Поэтому я уделяю особое внимание вопросу строительства АЭС на территории нашей страны. В конце концов, вопрос энергетической безопасности следует решать, исходя из реальных потребностей и возможностей, и, конечно, на основе научных исследований, а не исходя из геополитических соображений", - уточнил Токаев.

Президент Казахстана в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по этому вопросу.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщали, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.