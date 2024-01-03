Токаев призвал казахстанцев избавляться от ложного патриотизма

Президент Казахстана также отметил, что гораздо важнее не то, кем были жители страны, а кем они станут

АСТАНА, 3 января. /ТАСС/. Казахстанцы должны избавляться от ложного патриотизма и не скатываться в архаику. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью, опубликованном в газете Egemen Qazaqstan.

"Нам нельзя скатываться в архаику, предаваясь пустопорожним дискуссиям о былом величии или обидах. Конечно, история - это важная составляющая нашей общенациональной идентичности, поэтому государство именно сейчас ведет системную деятельность в этом направлении. Издается много тематической литературы, создаются профильные научные учреждения и модернизируются действующие институты. Недавно завершена большая исследовательская работа по реабилитации жертв сталинских репрессий. Одним словом, изучение нашей многовековой истории, восстановление исторической справедливости всегда будет одной из наших приоритетных задач", - пояснил глава государства.

При этом он отметил, что гораздо важнее не то, кем были жители страны, а кем они станут. "Мы должны быть едины в понимании не только того, какой сложный путь мы прошли, но и того, к чему мы стремимся. Нам нужно жить не воспоминаниями о прошлом, а устремлениями в будущее, делом доказывать величие нашей нации. Нам следует избавляться от подражательства в культуре, ложного патриотизма и безудержного бахвальства. При этом надо не закрывать глаза на имеющиеся недостатки, а работать над их устранением. То, о чем я говорю, имеет критически важное значение для будущего Казахстана в этом постоянно турбулентном мире", - подчеркнул президент.

Токаев считает, что для нового подъема нации жители республики должны постоянно впитывать в себя все прогрессивное и избавляться от всего, что тянет страну назад. "В нашем обществе должен укорениться культ труда и продуктивного творчества, торжествовать сила знаний и креативного мышления, главенствовать принцип прагматизма и реалистичного отношения к жизни. Должен сказать правду, не все представители интеллигенции, выдающие себя за "совесть нации", достойно выполняют эту благородную миссию. Вместо настоящего духовного пастырства мы слышим нытье вокруг мелкотемья, привычные самовосхваления и жалобы на власть за невнимание к их материальным вопросам. Тем самым пускают развитие национальной идеологии по ложному пути", - указал он.

В этой связи лидер страны призвал сограждан смотреть только вперед и думать над тем, что объединяет народ, а не разъединяет. "Во главу угла нужно поставить общенациональные ценности. Я неоднократно о них говорил, но повторю вновь. Единство, солидарность, трудолюбие, культ знаний, профессионализм, взаимная поддержка, предприимчивость, инициативность, честность, скромность, бережливость - это набор ценностей и качеств настоящих граждан и патриотов. Именно они сделают нашу нацию сильнее и позволят достичь успеха. Культивируя эти идеалы, мы сможем сформировать новое качество нашей нации", - полагает Токаев.