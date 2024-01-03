Таиланд и Китай согласовали введение безвизового режима для развития туризма

Как ожидается, он вступит в силу с 1 марта

БАНГКОК, 3 января. /ТАСС/. Таиланд и Китай договорились о введении безвизового режима для развития двустороннего туризма. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как ожидается, безвизовый режим между двумя странами вступит в силу с 1 марта. "Туристам как из Таиланда, так и из Китая больше не нужно будет заблаговременно подавать заявления для получения визы для посещения стран друг друга", - сказал таиландский премьер-министра Сеттха Тхависин.

Глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукона в феврале отправится с визитом в Китай, чтобы подписать двустороннее соглашение о безвизовом режиме.

В 2023 году Таиланд посетили более 27 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 4,1 млн. На втором месте находится Китай (3,4 млн), на третьем - Южная Корея (1,6 млн), на четвертом - Индия (1,57 млн), на пятом - Россия (1,5 млн). Общий объем турпотока в прошлом году оказался значительно меньше показателя допандемийного 2019 года, когда королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП. Тогда же Таиланд посетили порядка 11 млн китайцев.

Снижение числа туристов во многом связано со значительным падением турпотока из Китая. Введение безвизового режима между Таиландом и Китаем должно содействовать наращиванию турпотока в Таиланд из КНР.