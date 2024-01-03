Токаев заявил, что в Казахстане нет политических преследований

По словам президента республики, реформы укрепили систему защиты прав человека в стране

АСТАНА, 3 января. /ТАСС/. Власти Казахстана не преследуют граждан республики за их политические взгляды. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью, опубликованном в газете Egemen Qazaqstan.

"Главные признаки политических преследований - это цензура, специальные законы и карательные органы. Ничего подобного в современном Казахстане не существует. В нашем законодательстве нет ни одного указа, ни одного закона, ни одного другого нормативного документа, по которому граждане могли бы преследоваться за свои политические взгляды", - отметил он.

По его словам, наоборот, реформы укрепили систему защиты прав человека. "Приняты законодательные поправки, усиливающие независимость судов. Расширены категории дел для судов присяжных. В стране полноценно функционирует институт уполномоченного по правам человека, который получил конституционный статус. Последовательность и глубину реформ показывает тот факт, что в декабре прошлого года мною подписан уже второй указ в области прав человека", - пояснил президент.

В этой связи он обратил внимание, что главной задачей власти является неукоснительное обеспечение законности и порядка. "Поэтому любое нарушение закона наказуемо. А политические взгляды и идеологические предпочтения людей к закону и правопорядку не имеют никакого отношения", - указал Токаев.

По словам главы государства, отдельные личности, несмотря на предупреждения органов прокуратуры, со странной настойчивостью нарушают закон. "Видимо, таким образом пытаясь получить широкую общественную известность. Другими словами, ставят себя выше закона. О каких политических преследованиях можно говорить в стране, в которой работает множество независимых СМИ, а политическая цензура не существует? Более того, после принятия нового закона о митингах, когда вместо разрешительного был введен уведомительный порядок, число мирных митингов в Казахстане увеличилось кратно", - подчеркнул казахстанский лидер.

Роль парламента

В своих выступлениях Токаев неоднократно говорил, что все проблемы нужно решать цивилизованно, в конструктивном ключе - не криками и провокациями на площадях, а в рамках специально созданных диалоговых платформ и механизмов и прежде всего в стенах законодательного органа. "Сейчас в парламенте представлена самая широкая политическая палитра, отражающая взгляды всех основных слоев нашего общества. Законодательно закреплен институт парламентской оппозиции. Напомню, что в Мажилис (нижнюю палату парламента - прим. ТАСС) по итогам последних выборов прошли шесть партий, три из которых впервые получили депутатские мандаты. При этом одна из парламентских партий изначально является оппозиционной", - сказал президент.

Он напомнил, что многие зарубежные политики и эксперты, в том числе из стран Запада, выражают поддержку демократическим реформам в Казахстане, отмечая их передовой характер. "Действительно, в нашем геополитическом окружении мы единственная страна, которая провела такую масштабную демократическую трансформацию и добилась большого прогресса в деле защиты прав человека", - заметил Токаев.