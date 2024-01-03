СМИ: ХАМАС заморозило переговоры с Израилем по освобождению заложников

Как отмечает телеканал Al Arabiya, глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания охарактеризовал убийство члена руководства группировки Салеха аль-Арури как "террористический акт"

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС объявило о заморозке переговоров с Израилем по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, после убийства в пригороде Бейрута члена руководства группировки Салеха аль-Арури. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как отмечает телеканал, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания охарактеризовал убийство как "террористический акт", назвав его нарушением суверенитета Ливана и усилением враждебности Израиля по отношению к палестинцам.

Ранее ХАМАС официально подтвердило гибель аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников в Дахии. Вместе с аль-Арури погибли два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама".

Аль-Арури называют одним из основателей боевого крыла ХАМАС. В 2017 году Аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС и до последнего времени считался "номером два" в радикальном движении. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с ним еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября.