Al Jazeera: число погибших в результате израильских атак в Газе превысило 22 тыс.

По данным телеканала, количество раненых в ходе военных действий превышает 57 тыс.

ДУБАЙ, 3 января. /ТАСС/. По меньшей мере 22 185 человек были убиты в результате израильских атак в секторе Газа с 7 октября. Такие данные привел телеканал Al Jazeera.

По его данным, количество раненых в ходе военных действий превысило уже 57 тыс. Число погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль составляет 1 139 человек, информирует телеканал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

В новость были внесены изменения (07:47 мск) - передается с исправлением числа погибших в заголовке, верно - 22 тыс.