Израильская армия сообщила о гибели еще одного солдата в секторе Газа

Сержант Мейрон Моше Герш был убит в ходе боевых действий на севере анклава, уточняет ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще одного военнослужащего в ходе боев в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

21-летний сержант Мейрон Моше Герш был убит в ходе боевых действий на севере анклава. Герш, военнослужащий элитного подразделения "Яхалом" инженерно-саперного корпуса ЦАХАЛ, стал 174-м солдатом, погибшим в ходе сухопутной операции против ХАМАС. Общее число погибших израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта, по данным пресс-службы ЦАХАЛ, составило уже 509.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.