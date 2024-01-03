Комбат из штурмовой бригады ВСУ признал превосходство армии РФ

По оценке Петра Горбатенко, у россиян не только лучше снаряжение, но и государственные программы по снаряжению и обеспечению армии

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российская армия вооружена и технически оснащена лучше украинской. Об этом заявил командир батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко, известный под позывным Ролло.

"Российская армия <...> технологически лучше оснащена, больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение, чем у украинской. <...> Они сильнее - это объективно", - цитирует издание "Страна" его ответ молодому человеку, предложившему на пресс-конференции сравнить снаряжение российских и украинских военных.

По оценке командира батальона, у россиян не только лучше снаряжение, но и государственные программы по снаряжению и обеспечению армии. "Не нужно недооценивать противника, это очень серьезный противник. Серьезнее, чем большинство армий мира", - добавил Горбатенко.

Как отмечает издание "Страна" в Telegram-канале, остальные командиры посоветовали присутствующим "выключить дома телемарафон".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня 2023 года предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 26 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главная задача специальной военной операции (СВО) на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена.