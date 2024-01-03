AP: спецслужбы США уверены, что боевики использовали больницу в Газе как командный пункт

По данным агентства, боевики ХАМАС эвакуировались из госпиталя за несколько дней до начала операции Израиля в комплексе

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Спецслужбы США уверены в том, что палестинские боевики использовали крупнейшую больницу Газы "Аш-Шифа" в качестве командного пункта и для содержания израильских заложников, захваченных во время нападения группировки ХАМАС 7 октября. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американского чиновника.

Согласно ранее не опубликованным данным американской разведки, с которым удалось ознакомиться источнику агентства, разведывательное сообщество США "уверено в своих заключениях" и располагает независимо подтвержденной информацией, что группировки ХАМАС и "Исламский джихад" использовали больничный комплекс "Аш-Шифа" и расположенные под ним объекты "для размещения командной инфраструктуры, осуществления определенной деятельности по командованию и контролю, хранения определенного количества оружия и удержания по крайней мере нескольких заложников". По данным источника агентства, эксперты американской разведки считают, что боевики ХАМАС эвакуировались из госпиталя за несколько дней до начала операции Израиля в комплексе 15 ноября. Утверждается, что они успели уничтожить секретные документы и электронику до того, как израильские военные вошли в здание.

Газета The Washington Post (WP) сообщила по итогам собственного расследования 21 декабря, что боевики ХАМАС не использовали больницу "Аш-Шифа" в военных целях и не размещали там свой центр командования и управления, как о том заявлял Израиль. По мнению опрошенных WP экспертов, итоги расследования "ставят под сомнение целесообразность ущерба, нанесенного мирному населению" в результате военной операции Израиля на территории больничного комплекса.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн заявил, что сотрудники ВОЗ не обнаружили в больницах сектора Газа доказательств того, что их в военных целях использует ХАМАС.