СМИ: смена кода аэропорта Кишинева привела к сбою у авиакомпании Wizz Air

По данным телеканала PRO TV, проблема носит технический характер

КИШИНЕВ, 3 января. /ТАСС/. Смена кода международного аэропорта столицы Молдавии с KIV на RMO привела к техническому сбою и отмене рейсов авиакомпании Wizz Air. Об этом сообщил телеканал PRO TV со ссылкой на министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.

Как сообщил министр, проблема носит технический характер и будет устранена в течение дня.

Позже Спыну написал в своем Telegram-канале, что компания урегулировала сбой в бронировании билетов.

"Представители авиакомпании Wizz Air подтвердили, что выполнят взятые обязательства по выполнению регулярных рейсов в Молдавию", - написал министр.

В декабре прошлого года Спыну объявил о подготовке к смене аббревиатуры аэропорта с 18 января 2024 года. Министр, который является членом проевропейского правительства, объяснил это необходимостью отказа от русского названия города, в котором расположен главный аэропорт республики. Новый код учитывает нынешнее название страны - Республика Молдова.

По данным телеканала, в эти дни купившие билеты Wizz Air массово получают уведомления об отмене рейсов с 15 января.