Армия Израиля сообщила об интенсивных боях в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа

Военные добавили, что "в районе Дарадж-Туффа сухопутные войска ЦАХАЛа выявили террористический отряд, управляющий дронами, используемыми для наблюдения за военными"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает вести интенсивные боевые действия и углубляет атаку в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В Хан-Юнисе подразделения ЦАХАЛа продолжают интенсивные бои и углубляют атаку. Сухопутные войска ЦАХАЛа засекли террориста, который пытался заложить взрывное устройство у танка, самолет ЦАХАЛа нанес удар по террористу и еще трем террористам в этом районе. Кроме того, в Хан-Юнисе истребитель ЦАХАЛа нанес удар по оружейному цеху группировки "Исламский джихад", - говорится в сообщении.

"В районе Хирбет-Хузеа (к востоку от Хан-Юниса - прим. ТАСС) ЦАХАЛ продолжает оперативные действия. Танковые и инженерные войска провели целенаправленные рейды в центральных точках района. Во время обысков в школе военнослужащие обнаружили шахту туннеля. Кроме того, войска ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам, в том числе наблюдательным пунктам и противотанковым пусковым установкам", - продолжили в пресс-службе.

Военные добавили, что "в районе Дарадж-Туффа [города Газа] сухопутные войска ЦАХАЛа выявили террористический отряд, управляющий дронами, используемыми для наблюдения за военными". "В координации с артиллерией и сухопутными силами с беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛа был нанес удар по террористическому отряду, что привело к его уничтожению", - продолжили в армейском ведомстве.