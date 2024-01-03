К столкновению самолетов в Токио могло привести недопонимание между пилотом и диспетчером

По данным агентства Kyodo, самолет Береговой охраны, находившийся на земле и готовившийся к взлету, не получал разрешения выезжать на взлетно-посадочную полосу

ТОКИО, 3 января. /ТАСС/. Столкновение пассажирского лайнера компании Japan Airlines с самолетом Береговой охраны страны при посадке в токийском аэропорту могло произойти из-за недопонимания между пилотом военно-транспортного самолета и диспетчерами.

По данным японского агентства Kyodo, самолет Береговой охраны, находившийся на земле и готовившийся к взлету, не получал разрешения выезжать на взлетно-посадочную полосу. Согласно записи переговоров, военно-транспортному самолету было велено проследовать до места ожидания у ВВП.

В то же время пилот самолета Береговой охраны - единственный выживший член экипажа этого воздушного судна, утверждает, что вывел самолет на взлетно-посадочную полосу, где и произошло столкновение с совершающим посадку лайнером JAL, после того, как получил соответствующее разрешение.