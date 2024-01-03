СМИ: украинцы теряют веру в Зеленского из-за неудачного контрнаступления

По данным газеты Corriere della Sera, рейтинг президента Украины значительно снизился - с 98% в начале российской СВО до 60%

РИМ, 3 января. /ТАСС/. Население Украины теряет веру в президента Владимира Зеленского из-за неудачного контрнаступления, а ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов, на производство которых у Европы недостаточно мощностей. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Как отмечает издание, приводя данные киевского Международного института социологии, рейтинг Зеленского значительно снизился - с 98% в начале российской СВО до нынешних 60%. "Растущий пессимизм зависит от разочарования после ожиданий от контрнаступления, население устало от войны", - пишет обозреватель Паоло Валентино. Он указывает также на внутренние политические проблемы Зеленского - с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко.

Другой обозреватель газеты Федерико Фубини отмечает катастрофическую нехватку боеприпасов ВСУ, а также задержку в финансировании со стороны Европы и США, что не способствует успешной военной кампании. Он пишет, что украинская армия расстреливает от 6 до 8 тысяч снарядов в день. "Каждый из них имеет стоимость производства на Западе в среднем 4 тыс. евро. <...> Чтобы продолжать войну, Украине нужно почти 2 миллиона снарядов и боеприпасов в год, производство которых обходится на Западе почти в 8 млрд евро", - пишет автор, напоминая, что ЕС в последние 9 месяцев поставил Украине менее половины из обещанного миллиона боеприпасов.

Обозреватель отмечает, что если Россия нарастила свою способность военного производства, переориентировав свои производственные линии и имея в достаточно объеме расходные материалы и энергоресурсы, то европейская военная промышленность, хоть и увеличила объемы производства на 30%, не спешит делать новые большие инвестиции в новые предприятия. Причина в сомнениях, что они понадобятся после завершения конфликта на Украине, тогда как подобным предприятиям нужны многолетние заказы, как отмечает глава военно-промышленного комплекса Leonardo Стефано Понтекорво. Кроме того, европейские производители продолжают продавать свое оружие в другие страны. У них большие контракты с Саудовской Аравией, США и другими заказчиками. "И сейчас эти поставки не прекращаются в пользу приоритетности Украины, потому что правительства не берут на себя обязательства по покрытию штрафных санкций в случае невыполнения компаниями условий контрактов", - поясняет Фубини.