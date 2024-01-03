В проливе Дарданеллы восстановили судоходство

Движение приостанавливали из-за тумана

СТАМБУЛ, 3 января. /ТАСС/. Движение судов в проливе Дарданеллы, ранее приостановленное из-за тумана, возобновлено. Об этом сообщило управление контроля навигации в проливе.

"Судоходство в Дарданеллах, временно прекращенное с 06:40 местного времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) с юга на север из-за сильного тумана, с 11:00 восстановлено. Капитаны судов, находящиеся в районе пролива, проинформированы по рации о восстановлении навигации", - говорится в сообщении ведомства.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор с Черным.