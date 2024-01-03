СМИ: турецкая разведка уничтожила одного из главарей РПК в Ираке

По данным телекомпании TRT Haber , операция была проведена в 200 км от границы с Турцией у города Сулеймания

СТАМБУЛ, 3 января. /ТАСС/. Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) ликвидировала одного из главарей Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической Анкарой) в ходе операции на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По данным телекомпании, операция по ликвидации так называемого командира батальона "Сил народной самообороны" (СНС), выходца из Ирана Ислама Джеханфера была проведена в 200 км от границы с Турцией у города Сулеймания. Турецкая разведка длительное время следила за передвижениями боевика, причастного к террористической деятельности в Ираке и Сирии, он был ликвидирован агентами МИТ при въезде в иракский город.

Власти Турции называют РПК и ее сирийское ответвление СНС основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.