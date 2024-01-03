В Финляндии заявили, что пограничники продолжают контакты с российскими в обычном режиме

В финском МИД утверждают, что "российские власти атаковали Финляндию посредством инструментальной миграции и использовали граждан третьих стран в качестве инструмента гибридного влияния"

ХЕЛЬСИНКИ, 3 января. /ТАСС/. Финские пограничники продолжают регулярные контакты с российскими коллегами. Об этом в среду сообщила ТАСС специалист отдела коммуникаций МИД Финляндии Хенрикка Ахтиайнен.

"Регулярное общение между финскими и российскими пограничными властями продолжается в обычном режиме", - сказала она в ответ на вопрос о возможных переговорах между властями России и Финляндии из-за возникших проблем с миграцией граждан третьих стран через границу.

В финском МИД утверждают, что "российские власти атаковали Финляндию посредством инструментальной миграции и использовали граждан третьих стран в качестве инструмента гибридного влияния", уточнив, что "России следует прекратить использование инструментальной миграции".