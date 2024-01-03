Франция лишила гражданства выходца из Чечни, осужденного за обучение боевиков в Сирии

Он был осужден на 10 лет тюрьмы

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Власти Франции лишили гражданства страны уроженца Чечни Хасанбека Турчаева, в 2019 году осужденного на 10 лет тюрьмы за обучение боевиков в Сирии. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном вестнике правительства Journal Officiel.

"Постановлением от 2 января 2024 года по заключению Государственного совета лишен французского гражданства Хасанбек Турчаев, родившийся 25 января 1970 года в Грозном, Россия (Союз Советских Социалистических Республик)", - сказано в тексте.

9 ноября 2019 года парижский специальный суд присяжных, рассматривающий дела о терроризме, вынес решение в отношении Турчаева. По обвинению в подготовке боевиков в Сирии он был осужден на 10 лет тюрьмы.

Подсудимый в ходе процесса признал, что в течение трех месяцев в период 2013-2014 годов находился на территории Сирии. Он отрицал, что специально направился в эту страну для участия в боевых действиях радикальных исламистов, утверждая, что прибыл туда в поиске своих братьев.

Следствие же располагало сведениями о том, что он не только участвовал в боевых действиях, но и обучал боевиков обращению со взрывчатыми веществами. Также имелись данные о том, что он находился на посту "эмира" в одной из вооруженных групп, примыкавшей к группировке "Ахрар аш-Шам". Турчаев признал, что занимал этот пост в течение двух недель, так как в тот период, когда он находился в зоне боевых действий, такой руководитель был убит.

Турчаев прибыл во Францию в 2002 году и получил там политическое убежище. В 2008 году ему было предоставлено французское гражданство. С 2005 года он находился в поле зрения спецслужб в связи с его радикальными исламистскими взглядами. В Сирию Турчаев отправился из Страсбурга, где тогда проживал, оставив там жену и детей. Затем он в 2015 году был задержан в Молдавии и экстрадирован во Францию.