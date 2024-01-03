Генсек Лебедев возглавит миссию наблюдателей СНГ на президентских выборах в Азербайджане

Миссия будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению правительства

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах президента Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"Миссию наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах президента Азербайджанской Республики возглавит генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Его кандидатура согласована решением Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества", - говорится в сообщении.

Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению правительства Азербайджана. Исполнительный комитет СНГ разослал приглашения в страны Содружества с просьбой направить кандидатуры своих представителей в состав миссии.

"Как и в период предыдущих кампаний, работа миссии будет строиться на принципах политической нейтральности, невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства, строго в соответствии с национальным законодательством", - отметили в Исполкоме СНГ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Следующие выборы должны были состояться в октябре 2025 года. О причинах переноса не сообщается.

В настоящее время ЦИК продолжает процесс приема документов претендентов на пост главы государства. На данный момент число претендентов составляет 16 человек. Кандидатуры 5 из них, в том числе действующего президента Ильхама Алиева, выдвинуты политическими партиями, 10 являются самовыдвиженцами. Президент Азербайджана избирается на 7 лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,5%.