Медведчук заявил о трех фатальных ошибках Зеленского

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что "любому мало-мальски грамотному человеку понятно, что Зеленскому как политику приходит конец"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский как политик совершил три фатальные ошибки, которые привели его к поражению. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Сегодня любому мало-мальски грамотному человеку понятно, что Зеленскому как политику приходит конец. Его политика стояла на трех китах: военной истерии, западной помощи и безрассудной мобилизации украинского общества. Сегодня ни на один из этих "китов" нельзя опереться полностью. И в этом нет ничего необычного, любой ресурс - денежный, человеческий, пропагандистский - имеет количественные и качественные ограничения, рано или поздно кончается", - заявил он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Как считает Медведчук, Зеленский и его команда не сумели реально оценить ресурсы, которые были в их распоряжении, а также понять, как их применить и что делать, когда они иссякнут. "Зеленский ни сам до этого не дошел, ни его команда не дала ему это сделать. Подвел прошлый опыт шоумена", - отмечает политик и подчеркивает, что первая ошибка Зеленского - привлечение во власть непрофессионалов. "Привлечь во власть людей якобы из народа было, с точки зрения шоу, весьма эффектно, но с точки зрения интересов государства - весьма пагубно и рискованно. <...> И приведенные Зеленским "Слуги народа" начали подрывать основы государственности", - отмечает он.

Второй ошибкой Зеленского, по мнению Медведчука, стал переход на нацистскую идеологию. Это позволило команде президента найти виноватых, на которых можно свалить все свои промахи, "собственную жадность и некомпетентность". "Нацизм помогает сделать из недалеких и вороватых "Слуг народа" воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на "вселенское зло" в виде Москвы", - подчеркивает политик. Он отмечает, что Зеленский, как когда-то украинский националист Степан Бандера, пугает население Россией, но сам при этом активно сдает страну Западу.

Третьей ошибкой нынешней власти стала, по словам Медведчука, переоценка западной помощи. "Зеленский, не будучи профессионалом, искренне считал, что западная поддержка перекроет все риски противостояния с Россией. <...> При этом Зеленский думал, что играет в беспроигрышную лотерею. Если западная помощь сработает, то победа будет его личной победой. Если не сработает, то во всем виноват Запад, который дал недостаточно помощи", - отметил Медведчук.

Но имея только чужие деньги, чужое оружие и чужие идеи, нынешний президент Украины, по его словам, сел играть в опасную политическую игру. "Сам Зеленский, думая, что, играя на чужое, никогда не проиграет, ошибался. Он проиграл Украину, проиграл ее экономику, государственность; проиграл сотни тысяч жизней простых украинцев, которые погибли в результате его преступной и безумной игры. Поэтому близится час расплаты, который не за горами. За свои ошибки Зеленскому придется заплатить", - резюмировал он.