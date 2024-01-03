Армия Израиля сообщила о масштабной операции в лагере Нур-Шамс на Западном берегу Иордана

Израильские силовики также задержали 18 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о проведении масштабной контртеррористической операции в лагере палестинских беженцев Нур-Шамс у города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

"Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции и Службы общей безопасности начали широкомасштабную операцию по борьбе с терроризмом в лагере беженцев Нур-Шамс, в ходе которой были допрошены десятки подозреваемых, задержаны шесть разыскиваемых лиц, а также конфискована военная техника. В ходе операции летательный аппарат ЦАХАЛа нанес удар по террористам, которые бросали в военнослужащих взрывчатку. Операция в настоящее время продолжается", - сообщила армейская пресс-служба.

Кроме того, израильские силовики задержали 18 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев в ходе ночных рейдов по всему Западному берегу Иордана, продолжили военные. В частности, "в городе Калькилия задержаны четыре разыскиваемых лица и конфисковано оружие", добавили в пресс-службе.

По данным ЦАХАЛа, за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября 2023 года радикалов палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу реки Иордан задержаны уже 2 570 разыскиваемых лиц, примерно 1 300 из них подозреваются в связях с ХАМАС.