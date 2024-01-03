На Украине проверят правомерность предоставления брони от мобилизации энергетикам

Причиной проверки стал факт злоупотребления должностными полномочиями бывшим советником министра энергетики

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Министерство энергетики Украины инициировало проверку правомерности выдачи брони от мобилизации работникам сферы энергетики. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Министерство энергетики Украины выдало поручение о необходимости проведения проверок предоставления брони работникам энергетических компаний", - говорится в сообщении опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Причиной проверки стал факт злоупотребления должностными полномочиями бывшим советником министра энергетики. По данным Минэнерго, для уклонения от службы в рядах действующей армии он был трудоустроен на работу в "Черкассыоблэнерго", но, получив отсрочку, не выполнял своих обязанностей, получая при этом заработную плату. После выявления этого государственная компания "Украинские распределительные сети" направила обращение в прокуратуру.

19 декабря Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). 26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию полумиллиона человек со стороны командования. В то же время в Верховную раду был внесен законопроект о новых правилах мобилизации, который позволит украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов.

Объявленная с февраля прошлого года на Украине мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста.