Большинство немцев выразили мнение, что кабмин Шольца развалится в 2024 году

В опросе участвовали 2 092 человека

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Чуть больше половины жителей Германии полагают, что правительство канцлера Олафа Шольца распадется в течение текущего года. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провела служба Civey для еженедельной газеты Zeit.

У участников опроса спросили, насколько вероятным они считают, что правящая коалиция останется у власти к 31 декабря 2024 года. 53% респондентов назвали этот вариант маловероятным, 43% придерживаются обратной точки зрения. Остальные воздержались от ответа.

В опросе, который проводился с 19 по 21 декабря 2023 года, участвовали 2 092 человека.

На работу кабмина ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить 60 млрд евро на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, но правительство Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты. Ситуация осложняется тем, что кабмин не успел своевременно согласовать бюджет на 2024 год.

Канцлер ФРГ может в любой момент попросить Бундестаг определить, пользуется ли политика правительства поддержкой большинства депутатов. Если нет, то глава кабмина вправе попросить президента в трехнедельный срок распустить парламент. Данная процедура прописана в Конституции Германии. В 2005 году этот вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер - тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.