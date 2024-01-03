Литва закупит в Нидерландах контрбатарейные радары за €126,7 млн

Контракт рассчитан на срок до 2026 года включительно

ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Литва закупает в Нидерландах многофункциональные радарные системы артиллерийской наводки Thales GM200. Об этом сообщило министерство обороны балтийской республики.

"Закупка этой техники значительно усилит возможности нашей артиллерии. Это важное приобретение", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Стоимость контракта, рассчитанного на срок до 2026 года включительно, составляет €126,7 млн. Помимо самих радаров, позволяющих отслеживать позиции артиллерии противника, Литва получит техническую документацию, возможности подготовки операторов и технического персонала, пакеты запасных деталей и инструментов, оборудование для тестирования радаров.