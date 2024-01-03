Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Украина вышла из соглашения СНГ о межгосударственной системе документальной шифрованной связи. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Осуществлен выход Украины из соглашения о создании межгосударственной системы документальной шифрованной связи Содружества Независимых Государств, совершенного 18 октября 1996 года в Москве", - написал он в своем Telegram-канале.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.