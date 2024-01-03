Глава МИД Украины обсудил с коллегой из Индии возобновление встреч межправкомиссии

По словам Дмитрия Кулебы, в ходе разговора также обсуждалось "дальнейшее сотрудничество по формуле мира"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил возможность возобновления в ближайшем будущем заседаний двусторонней межправительственной комиссии.

"Мы договорились провести первое с 2018 года заседание индийско-украинской межправительственной комиссии в ближайшем будущем. Обновление этого основного механизма двусторонних связей позволит нам совместно продвигаться всеобъемлющим образом", - написал Кулеба на своей странице в Х (ранее Twitter).

По словам Кулебы, в ходе разговора также обсуждалось "дальнейшее сотрудничество по формуле мира". "В связи с этим я проинформировал своего коллегу о видении Украиной глобального мирного саммита", - уточнил министр.

Конфликт на Украине был одной из тем состоявшихся 27 декабря в Москве переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара. Как сообщил Лавров, Москва признательна индийским коллегам за их стремление ответственно подходить к рассмотрению и решению региональных и глобальных проблем, ориентируясь прежде всего на национальные интересы, интересы равноправного, справедливого международного сотрудничества. Такой подход характерен и для позиции Индии по тем процессам, которые происходят на Украине и вокруг нее, отметил он.