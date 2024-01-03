СМИ: не менее 20 человек погибли из-за взрыва у кладбища, где похоронен Сулеймани

Инцидент произошел в годовщину гибели генерала

ДУБАЙ, 3 января. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли от взрывов у кладбища, где проходила церемония, посвященная памяти генерала Сулеймани, в иранском городе Керман. Об этом сообщил глава центра неотложной медицинской помощи Кермана Амин Сабри.

"У нас как минимум 20 смертей в результате двух взрывов", - приводит агентство IRNA слова Сабри.

Сначала в агентсве IRNA сообщили об одном взрыве, позже поступила информация о втором. По словам главы службы экстренной помощи Кермана, 15 человек получили ранения. Власти Ирана пока не назвали причины взрыва.

Сулеймани был убит в результате удара США 3 января 2020 года.