Йеменские хуситы атаковали коммерческое судно Tage компании CMA CGM

Представитель движения "Ансар Аллах Яхья Сариа заявил, что попытки противодействия хуситам со стороны США не останутся без ответа

ДУБАЙ, 3 января. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали принадлежащее французской компании CMA CGM коммерческое судно Tage, направлявшееся в "оккупированную Палестину". Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели целенаправленную операцию против корабля CMA CGM Tage, направлявшегося в один из портов оккупированной Палестины", - сказал представитель "Ансар Аллах" в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

Сариа утверждает, что хуситы атаковали судно, поскольку его экипаж "отказался отреагировать на предупреждения военно-морских сил Йемена". Он также подчеркнул, что члены движения продолжат наносить удары по судам, направляющимся в Израиль.

Представитель "Ансар Аллах" также заявил, что попытки противодействия хуситам со стороны США не останутся без ответа.

"Вооруженные силы Йемена подтверждают, что никакое проявление американской агрессии не останется без ответа и соответствующих последствий", - сказал Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.