В кабмине ФРГ заявили, что еще не приняли решение по ракетам Taurus

В бюджете страны на 2024 год заложено €8 млрд на поставки оружия Киеву

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Германия пока не приняла решение касательно возможных поставок Украине крылатых ракет Taurus. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"По теме Taurus к настоящему моменту нет ничего нового", - сказал он.

"К настоящему моменту, что касается воздушной обороны, мы поставили все, что возможно", - отметил представитель. "Мы наблюдаем за ситуацией и в соответствии с ней действуем", - заявил Хебештрайт.

В бюджете ФРГ на этот год заложено €8 млрд на поставки оружия Киеву. Общий же объем помощи Киеву со стороны Берлина - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд.

Ранее с призывом поставить Киеву ракеты такого типа выступили ряд депутатов Бундестага - глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия), глава комитета по делам Европы Антон Хофрайтер ("зеленые"), а также представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Рёттген.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.