Турция надеется на привлечение Израиля к ответственности за убийства в Газе

Официальный представитель МИД республики Онджу Кечели рассчитывает, что МУС вынесет решение о прекращении нападений Израиля на Газу

СТАМБУЛ, 3 января. /ТАСС/. Турция рассчитывает на привлечение Израиля к ответственности за массовые убийства, совершенные в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Онджу Кечели, комментируя обращение ЮАР в Международный уголовный суд (МУС) в связи действиями армии еврейского государства в палестинском анклаве.

"Массовые убийства Израилем более 22 тыс. мирных граждан в Газе, в основном женщин и детей, не должны остаться безнаказанными, виновные должны быть привлечены к ответственности перед международным правом. Мы надеемся на скорейшее завершение этого процесса", - сказал дипломат. Он выразил надежду, что МУС вынесет решение о прекращении нападений Израиля на Газу.

29 декабря прошлого года сообщалось, что ЮАР обратилась в суд в Гаге в связи с действиями Армии обороны Израиля в секторе Газа. Официальный представитель правительства еврейского государства Эйлон Леви в ответ пообещал опровергнуть в МУС "кровавый навет" со стороны ЮАР.