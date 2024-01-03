В МИД Египта заявили, что не приемлют никаких форм переселения палестинцев из Газы

Самех Шукри также отметил необходимость прекращения агрессии в отношении мирного населения Газы

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Египет не приемлет никаких форм принудительного переселения палестинцев из сектора Газа. С таким заявлением выступил министр иностранных дел арабской республики Самех Шукри в ходе встречи с американскими конгрессменами.

"Министр иностранных дел подчеркнул, что Египет категорически не приемлет никакие формы переселения палестинцев или попытки ликвидации палестинской проблемы, поскольку данный подход не способствует достижению стабильности в регионе, - сообщил официальный представитель египетского внешнеполитического ведомства Ахмед Абу Зейд на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Министр также подчеркнул необходимость прекращения агрессии в отношении мирного населения [Газы] и насильственных действий со стороны израильских поселенцев, а также достижения немедленного и всеобъемлющего перемирия".

"События последних нескольких недель выявили опасность реализации сценария, при котором конфликт может расшириться, особенно в свете обострения ситуации в Ливане, Ираке и Сирии. Кроме того, для реализации непрерывного и безопасного движения торговых потоков необходимо обеспечить безопасность судоходства в Красном море", - добавил Ахмед Абу Зейд.

В состав делегации конгрессменов, посетивших Египет в ходе своего регионального тура, вошли восемь человек, ее возглавила сенатор от штата Айова Джони Эрнст.

Позицию Египта по вопросу переселения палестинцев глава МИД неоднократно озвучивал и ранее: например, 27 ноября он на встрече с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом и рядом глав внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества выразил сожаление, что страны, выступающие против насильственного перемещения палестинцев, прилагают недостаточно усилий для его предотвращения.