Глава МИД Индии обсудил с украинским коллегой конфликт на Украине

Субраманьям Джайшанкар также сообщил, что состоялся разговор о развитии двустороннего сотрудничества

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой вопросы двустороннего сотрудничества и конфликт на Украине. Об этом глава МИД республики сообщил на своей странице в Х (ранее Twitter).

"Сегодня [состоялся] полезный разговор с министром иностранных дел Украины. <…> Обсудили развитие нашего двустороннего сотрудничества в этом году. Обменялись мнениями по поводу продолжающегося конфликта на Украине", - написал министр.

Ситуация на Украине обсуждалась 27 декабря прошлого года в ходе состоявшихся в Москве переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара.