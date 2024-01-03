СМИ: Израиль тайно обсуждал с Конго "добровольное переселение" тысяч жителей Газы

По данным газеты The Times of Israel, премьер-министр Биньямин Нетаньяху поддержал идею "добровольного переселения", указав, что "проблема заключается в том, чтобы найти страны, готовые принять жителей Газы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Правящая в Израиле коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху осуществляла тайные контакты с представителями Конго для обсуждения приема тысяч мигрантов из Газы в рамках "добровольного переселения" жителей палестинского анклава. С таким утверждением выступила газета The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.

"Конго будет готово принять мигрантов, и мы ведем переговоры с другими [странами]", - цитирует издание заявление своего собеседника, который также сообщил, что Израиль работает над возможностью выезда палестинцев из Газы после завершения военной операции против радикального движения ХАМАС в анклаве. Газета отмечает, что постепенно "добровольное переселение" жителей Газы становится практически "ключевым" направлением политики израильского кабмина.

По данным The Times of Israel, Нетаньяху 25 декабря на заседании парламентской фракции партии "Ликуд" поддержал идею "добровольного переселения", указав, что "проблема заключается в том, чтобы найти страны, готовые принять жителей Газы". "И мы (Израиль - прим. ТАСС) работаем над этим", - цитирует газета заявление главы кабмина, сделанное им в ответ на замечание депутата от "Ликуд" Дани Данона, который сказал, что "мир уже обсуждает возможности добровольной миграции" палестинцев, в частности резко выступая против такого шага.

Партнеры Нетаньяху по коалиции, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич, выступая на заседаниях фракций своих партий в Кнессете (парламент) 1 января, уже представляли идею миграции палестинского гражданского населения из сектора Газа в качестве единственного способа решения конфликта, с созданием предпосылок для обеспечения стабильности и безопасности на юге Израиля, отмечает The Times of Israel. В частности, Бен-Гвир в тот же день выступил за возвращение еврейских поселений в сектор Газа, выведенных из анклава Израилем в рамках программы так называемого одностороннего размежевания с палестинцами в 2005 году, добавляет газета.

Смотрич 3 января написал на своей странице в Х (ранее Twitter), не приведя источник статистических данных, что "более 70% израильской общественности сегодня поддерживают гуманитарное решение, направленное на поощрение добровольной миграции арабов Газы и их абсорбции в других странах". По его словам, "такая маленькая страна, как Израиль, не может позволить себе реальность, когда в четырех минутах от населенных пунктов находится рассадник ненависти и терроризма".

Канцелярия Нетаньяху ранее неоднократно заявляла, что заявления Смотрича и Бен-Гвира не представляют политику правительства по этому вопросу.