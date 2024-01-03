По словам старшего научного сотрудника Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивена Брайена, президент Владимир Зеленский "делает ставку на то, что нападения на российские города вдохновят Запад на оказание поддержки" Киеву

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 января. /ТАСС/. Недавние обстрелы мирных жителей в Белгороде не помогут Киеву заручиться поддержкой Запада, а вызовут противоположный эффект и станут смертельной раной, нанесенной Украиной самой себе. Такое мнение выразил бывший сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в материале для издания Asia Times.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "делает ставку на то, что нападения на российские города вдохновят Запад на оказание поддержки" Киеву, что, по мнению эксперта, "кажется маловероятным". С его точки зрения, эти обстрелы - ошибка Зеленского, которая "может стать смертельной раной, нанесенной самому себе", поскольку "приведет к совершенно иным результатам для Украины", чем ожидалось. Это связано с тем, что все жертвы атаки были "гражданскими лицами и нет никаких доказательств того, что хоть одна из целей украинских сил была хоть в малейшей степени военной".

Кроме того, в пользу потери Киевом поддержки говорят и опасения западных стран, что нападения украинцев на российские города приведут к выходу конфликта двух стран за пределы территории Украины. "Этот страх может способствовать росту числа попыток [Запада] договориться с Россией [касательно ситуации на Украине], пока все не вышло из-под контроля", - пишет автор.