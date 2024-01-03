Президент Египта сообщил, что перемирие в Газе является приоритетом

Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что "Египет категорически не приемлет попыток ликвидировать палестинскую проблему при помощи вынужденного переселения палестинцев с принадлежащих им территорий"

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Приоритетом египетской стороны сейчас является прекращение огня в секторе Газа и защита гражданского населения анклава. С таким заявлением выступил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с американскими конгрессменами.

"Президент подчеркнул, что необходимо серьезно работать над справедливым и всеобъемлющим решением палестинского вопроса путем создания независимого палестинского государства. Он также отметил, что в настоящий момент приоритетом для Египта является достижение прекращения огня, защита гражданского населения и поставки гуманитарной помощи в анклав в количествах, достаточных для преодоления гуманитарной катастрофы, которую переживает Газа", - сообщил официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, ас-Сиси подчеркнул, "что Египет категорически не приемлет попыток ликвидировать палестинскую проблему при помощи вынужденного переселения палестинцев с принадлежащих им территорий".

В рамках регионального тура Египет посетила делегация в составе восьми конгрессменов во главе с сенатором от штата Айова Джони Эрнст. Глава МИД Египта Самех Шукри предварительно встретился с главой государства, а затем также присутствовал на переговорах между американскими законодателями и ас-Сиси.