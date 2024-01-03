Премьер Греции заявил о поддержке усилий Египта по безопасной доставке помощи Газе

Кириакос Мицотакис "выразил признательность Египту за конструктивное отношение к разрешению кризиса на Ближнем Востоке"

АФИНЫ, 3 января. /ТАСС/. Греция поддерживает усилия Египта по безопасной и немедленной доставке гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа. Об этом заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Как сообщила пресс-служба главы греческого правительства, Мицотакис провел телефонный разговор с президентом Египта, которого он поздравил с переизбранием. "В ходе беседы обсуждалось дальнейшее укрепление стратегических отношений Греции и Египта, а также последнее развитие событий в регионе. Премьер-министр подтвердил свою растущую обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Газе и подчеркнул, что Греция поддерживает усилия Египта по безопасной и немедленной доставке гуманитарной помощи гражданскому населению", - отметили в пресс-службе.

По ее словам, Мицотакис "выразил признательность Египту за конструктивное отношение к разрешению кризиса на Ближнем Востоке". "Лидеры двух стран выразили обеспокоенность растущей напряженностью на израильско-ливанской границе. Они также обсудили отношения Египта и Евросоюза, усиление которых Греция поддерживает, поскольку, как отметил премьер-министр, Египет является опорой стабильности в регионе", - говорится в сообщении.