Более 40 учреждений культуры Газы получили повреждения при атаках Израиля

Министр культуры Палестины Атеф Абу Сейф сообщил, что в разрушенных публичных библиотеках и музеях Газы хранилось много ценных материалов и артефактов

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Здания порядка 40 учреждений культуры в секторе Газа разрушены или получили значительные повреждения в результате атак израильских сил. Такие данные привел министр культуры Палестины Атеф Абу Сейф.

"В результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами в секторе Газа разрушены или значительно повреждены здания 42 учреждений культуры", - приводит его слова новостной портал Al-Youm as-Sabia. За время с начала резкой эскалации напряженности "в результате [израильской] агрессии погибли не менее 45 деятелей палестинской культуры, писателей и художников", добавил Абу Сейф.

Министр указал, что в разрушенных публичных библиотеках и музеях Газы хранилось много ценных материалов и артефактов. Кроме того, по словам Абу Сейфа, из-за бомбардировок сектора практически все здания школ непригодны для проведения в них занятий, что лишает большинство подростков сектора возможности продолжать обучение.

Ранее информационное бюро Газы сообщило, что с начала октября прошлого года израильская армия "разрушила или повредила более 200 из 325 объектов культурно-исторического наследия, находящихся на территории Газы". Среди них, в частности, византийская церковь в Джебалии, древние мечети в исторической части города Газа, в Хан-Юнисе, Дейр-эль-Балахе, а также центр древних рукописей в Газе.