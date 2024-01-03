Оборонпром Турции займется производством новых типов кораблей

В администрации президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили также о намерении создания минных тральщиков нового поколения и собственных десантных катеров

АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. Исполком оборонной промышленности Турции принял решение о строительстве новых типов кораблей для ВМС, в том числе нового поколения. Об этом сообщила администрация президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который председательствовал на совещании исполкома.

"На совещании принято решение в рамках программы создания военных кораблей выйти на этап проектирования авианосца, строительства кораблей M LGEM. Принято решение о строительстве фрегатов I класса, морских патрульных кораблей, новых типов десантных кораблей, минных тральщиков нового поколения и собственных десантных катеров", - говорится в сообщении.

"Были обсуждены и приняты решения по проектам в контексте принятия на вооружение новых БПЛА. Обсуждено будущее использование национального боевого самолета Kaan [пятого поколения], поставка самолетов Hurkus и вертолетов Gokbey, а также логистические потребности для самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и контроля", - сообщается по итогам заседания.