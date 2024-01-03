В Раде раскритиковали телемарафон за неоправданный оптимизм

Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отметил, что нужна "достоверная, сбалансированная информация, которую общество может анализировать и на ее основе люди могут принимать решения"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Украинский телемарафон, который создает радужную картинку действительности, перестал быть эффективным средством пропаганды, вызывая все меньше доверия у украинцев и приводя к разочарованиям. Такое мнение высказал глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

"У него (телемарафона - прим. ТАСС) есть опасная сторона, он создает оптимистичный взгляд на ситуацию, а затем приводит к разочарованию", - сказал Юрчишин американской газете New York Times. Украине, по его словам, нужна "достоверная, сбалансированная информация, которую общество может анализировать и на ее основе люди могут принимать решения".

Усталость украинского общества от "пропаганды телемарафона" отметила и руководитель киевского Института массовой информации Оксана Романюк. "Всем надоела эта картинка: "Мы побеждаем, мы всем нравимся и нам дают деньги", - цитирует ее New York Times.

Издание также приводит данные недавнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Согласно исследованию, число украинцев, доверяющих телемарафону, в последнее время резко сократилось - с 69% в мае 2022 года до 43% в декабре 2023 года. Другое исследование показало, что свыше 40% поддерживают прекращение программы.

Ранее сегодня украинское издание "Страна" сообщило, что командир батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко на встрече с украинцами на предложение одного из слушателей рассказать о превосходстве украинской армии прямо заявил, что российская армия лучше оснащена в плане вооружения, техники, снаряжения и вообще "объективно сильнее", после чего присутствующим посоветовали перестать слушать телемарафон.

Телемарафон "Единые новости" - это информационная телепрограмма, которая была запущена 24 февраля 2022 и идет по основным центральным каналам. Существование телемарафона неоднократно подвергалось критике со стороны оппозиции, поскольку программа стала важнейшим инструментом в плане контроля над доступом к эфиру конкурентов президента Владимира Зеленского, а спикерами эфиров выступают главным образом представители офиса президента.