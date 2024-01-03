Что известно о теракте на кладбище в Иране, где похоронен генерал Сулеймани

Не менее 103 человек погибли, 188 пострадали в результате двух взрывов на кладбище в юго-восточной иранской провинции Керман. Власти охарактеризовали произошедшее как теракт.

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.

Что произошло

Два взрыва произошли в годовщину гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) генерала Касема Сулеймани во время церемонии, посвященной этому событию, на кладбище Голзар-е Шохада в провинции Керман.

По информации агентства Tasnim, первый взрыв прогремел в 700 м от могилы Сулеймани, второй - на расстоянии примерно 1 км от мемориала.

Погибли не менее 103 человек. Ведомство по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщало, что среди жертв не менее шести детей. Пострадали, по предварительным данным, около 140 человек.

Как реагируют власти

Вице-губернатор иранской провинции Керман охарактеризовал взрывы как террористический акт, передает портал Nour News.

Правительство Ирана объявило 4 января днем общенационального траура по погибшим в результате взрывов.

Международная реакция

Президент РФ Владимир Путин направил духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и президенту Эбрахиму Раиси телеграмму с соболезнованиями. "Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом", - отметил российский лидер и подчеркнул, что Москва решительно осуждает терроризм и привержена бескомпромиссной борьбе с ним.

Гибель Сулеймани