3 января, 14:43,
обновлено 3 января, 15:50
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Теракт на кладбище в Иране

Что известно о теракте на кладбище в Иране, где похоронен генерал Сулеймани

AP Photo/ Mahdi Karbakhsh Ravari
© AP Photo/ Mahdi Karbakhsh Ravari

Не менее 103 человек погибли, 188 пострадали в результате двух взрывов на кладбище в юго-восточной иранской провинции Керман. Власти охарактеризовали произошедшее как теракт.

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.

Что произошло

  • Два взрыва произошли в годовщину гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) генерала Касема Сулеймани во время церемонии, посвященной этому событию, на кладбище Голзар-е Шохада в провинции Керман.
  • По информации агентства Tasnim, первый взрыв прогремел в 700 м от могилы Сулеймани, второй - на расстоянии примерно 1 км от мемориала.
  • Погибли не менее 103 человек. Ведомство по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщало, что среди жертв не менее шести детей. Пострадали, по предварительным данным, около 140 человек.

Как реагируют власти

  • Вице-губернатор иранской провинции Керман охарактеризовал взрывы как террористический акт, передает портал Nour News.
  • Правительство Ирана объявило 4 января днем общенационального траура по погибшим в результате взрывов.

Международная реакция

  • Президент РФ Владимир Путин направил духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и президенту Эбрахиму Раиси телеграмму с соболезнованиями. "Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом", - отметил российский лидер и подчеркнул, что Москва решительно осуждает терроризм и привержена бескомпромиссной борьбе с ним.

Гибель Сулеймани

  • Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате ракетной атаки ВВС США в районе аэропорта Багдада. Это вызвало ответный удар Ирана по двум объектам с американскими военнослужащими в ночь на 8 января и спровоцировало обострение на Ближнем Востоке.
 
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