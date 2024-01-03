Фидан заявил, что Турция на текущем этапе сосредоточена на визовой либерализации в ЕС

По словам главы МИД, Турция "придает большое значение выстраиванию позитивных отношений с Грецией и снижению напряженности в Эгейском море"

АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на текущем этапе Анкара в отношениях с ЕС сосредоточена на вопросе визовой либерализации и обновления таможенного союза.

"В первую очередь мы сосредоточились на смягчении визовых ограничений. Фактически, как мы уже видели, эта тема в некоторых аспектах реализуется. Для бизнесменов, студентов. Постепенно ситуация нормализуется, но чтобы добиться именно комплексной визовой либерализации, нам нужно еще обсудить серьезные вещи", - цитирует министра телеканал TRT.

Фидан отметил, что, "к сожалению, в ЕС многие его проблемы могут быть связаны с совсем нерелеватными [для конкретной темы] вопросами". "Сейчас мы работаем над двумя вопросами: либерализация визового режима и обновление таможенного союза. Это важно для обеих сторон. И мы хотели бы конструктивного диалога", - заявил Фидан. Он напомнил, что у Анкары и Брюсселя выстроено хорошее взаимодействие по теме пресечения незаконной миграции.

По его словам, Турция "придает большое значение выстраиванию позитивных отношений с Грецией и снижению напряженности в Эгейском море". Это, как он выразился, снижает давление на Европу и ЕС, но все эти темы так или иначе связаны и необходимо выработать определенный сценарий, чтобы одновременно урегулировать все имеющиеся у Турции вопросы с ЕС.