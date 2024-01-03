Вооруженные силы КНР проводят патрулирование в Южно-Китайском море

Южная зона боевого командования НОАК сообщила, что "ВС зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности"

ПЕКИН, 3 января. /ТАСС/. Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) мобилизовала ВВС и ВМС для проведения планового патрулирования в Южно-Китайском море (ЮКМ) 3 и 4 января. Об этом сообщила Южная зона боевого командования НОАК на своей официальной странице в соцсети WeChat.

Как говорится в сообщении, "ВС зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности, решительно защищают национальный суверенитет, безопасность, морские права и интересы КНР, а любая военная активность, нарушающая стабильность в ЮКМ и создающая там горячие точки, находится под контролем".

Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа.