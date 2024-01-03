Глава МИД Турции предупредил Израиль о последствиях войны с Ливаном

Хакан Фидан сообщил, что "если возникнет война, то она просто так не завершится"

СТАМБУЛ, 3 января. /ТАСС/. Израиль еле сдерживает себя от вступления в войну с Ливануом, но если она начнется, то будет чревата серьезными последствиями. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, высказывания которого приводит телеканал TRT Haber.

"Думаю, что израильтяне еле сдерживают себя от вступления в войну с Ливаном. Но я всегда говорю, что этот путь тупиковый. Если возникнет война, то она просто так не завершится. Наоборот, если они [в Израиле] хотят решения проблемы, то необходимо сосредоточиться на мире и урегулировании [палестинского вопроса] на основе принципа двух государств", - сказал Фидан, комментируя гибель замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в пригороде Бейрута 2 января.

"Когда вы [Израиль] говорите, что будете устранять угрозы силой, нетрудно предвидеть, что произойдут определенные вещи. Именно это имело место на примере этой операции Израиля в Ливане [по устранению аль-Арури]", - отметил глава турецкого МИД.

Радикальное палестинское движение ХАМАС ранее официально подтвердило гибель члена руководства организации аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия ливанской столицы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с аль-Арури еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября 2023-го. В 2017 году аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и до последнего времени считался "номером два" в движении.